Beim Versuch, sich vor dem Flammen in seinem Haus in Klein-Ziethen in Sicherheit zu bringen, ist am frühen Sonnabendmorgen, 5. März, gegen 2.30 Uhr ein 68-jähriger Hausbewohner leicht verletzt worden. Er brachte sich über das Dachfenster des Hauses in Sicherheit und verletzt sich dabei leicht. E...