Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Straße Am Rehwinkel im Mühlenbecker Ortsteil Summt in Brand geraten. Es müssen sich teilweise dramatische Szenen abgespielt haben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Im Einsatz waren ...