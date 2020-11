Am Tag der Bombenentschärfung im Lehnitz vergangenen Woche entstand dieses Foto des Löschzugs Sachsenhausen mit dem Bürgermeister. In Zehlendorf kam das nicht gut an. Laesicke erklärte dagegen, dass alle Löschzüge hervorragend zusammengearbeitet hatten. © Foto: Sradt Oranienburg