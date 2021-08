Wer in Glienicke wohnt und auf schnelles Internet angewiesen ist, kann ein Lied davon singen. Die Leitungen geben oft nicht her, was sie versprechen. Einige interessieren sich aus lauter Verzweiflung sogar schon für das teure Starlink-Angebot von Elon Musk. Doch im nächsten Jahr soll es eine erhebliche Verbesserung geben.

Hauseigentümer müssen aktiv werden

Die Telekom will nächstes Jahr das Netz in Glienicke weiter ausbauen und 5000 Anschlüss...