Die Partner-Filiale der Deutschen Post in Kremmen zieht um. Das teilte die Pressestelle der Deutsche Post DHL Group am Donnerstag in Schriftform mit.

Neue Adresse

Bislang werden die Kunden in der Ruppiner Straße 9 bedient. Am 12. April werden nun die neuen Geschäftsräume Am Markt 3 eröffnet. „Dort werden weiterhin Postdienstleistungen zu den bislang gewohnten Öffnungszeiten angeboten“, heißt es in der Mitteilung. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr.

13.2000 Filialen bundesweit

1993 hatte die Deutsche Post damit begonnen, Postleistungen in lokale Einzelhandelsgeschäfte zu verlagern. „Heute bieten die Partner der Deutschen Post in bundesweit rund 13.200 Filialen Postdienstleitungen an.“ Laut Unternehmensangaben sei die Resonanz bei den Kunden Umfragen zufolge durchweg positiv. „Diese Vertriebsform verbessert vor allem durch längere Öffnungszeiten die Versorgung der Kunden mit postalischen Leistungen.“ Auch die Partner wären zufrieden, „da sich erfahrungsgemäß mit der Übernahme von Postleistungen auch die Kundenfrequenz im Hauptgeschäft erhöht“.