Gourmets in Deutschland, Österreich und der Schweiz lesen das Genussmagazin Falstaff, das jetzt die besten Bäcker Deutschlands sucht. Einer im Norden Berlins ist wegen seines guten Brotes nominiert. Was er anbietet und welche hochwertigen Bäckereien in Brandenburgs Norden die Nominierung unbeding...