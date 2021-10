Am Montagmorgen standen die Schilder noch nicht und die Ortsdurchfahrt Hohen Neuendorf-Bergfelde war an der Schönfließer Straße auch erst halbseitig durch eine Schranke verbarrikadiert. So sei es auch noch auf Bergfelder Seite, gab eine Radfahrerin einem Kleinbusfahrer Auskunft, der an der Absper...