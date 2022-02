Noch klafft an der Landesstraße 171 an der Schönfließer Straße an der Ortsverbindung von Hohen Neuendorf und Bergfelde ein Loch. Die Arbeiten für den Einbau der sogenannten Behelfsbrücke über die Eisenbahnschienen haben aber planmäßig begonnen. Wie es weitergeht, davon können sich auch interessierte Bürgerinnen und Bürger überzeugen.

Seit der Nacht zu Montag werden die tragenden Pfeiler für den Einbau der Betonfertigteile angepasst, teilt Steffen Streu, Sprecher des Landesamtes für Straßenwesen, mit. In den nächtlichen Bahnsperrpausen werden die Brückenteile von Freitag bis Montag, 11. bis 14. Februar, jeweils von 22 bis 7 Uhr aufgesetzt.

Zugang nur von Hohen Neuendorfer Seite aus

Wer lange aufbleibt, kann das aus der Entfernung betrachten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich am Sonnabend, 12. Februar, von 11 bis 13 Uhr bei den Fachleuten des Landesbetriebs vor Ort über das Baugeschehen zu informieren, lädt Steffen Streu ein. Der Eingang zur Baustelle ist dann am Bauzaun an der Rampe zur Brücke, und zwar ausschließlich von der Hohen Neuendorfer Seite. Es gilt die 2G-Regel, eingelassen wird also nur, wer geimpft oder genesen ist und dies nachweisen kann.

Umleitung nach Bergfelde über die B96a

Die Brücke über die Bahntrasse war im November 2021 nach kurzer Vorankündigung abgebaut worden, als sich bei einer Prüfung herausgestellt hatte, dass sie schadhafter war, als zuvor angenommen. Die Entfernung der Brücke hatte vor allem in Bergfelde für Unmut gesorgt, weil der Ortsteil damit recht weiträumig abgeschnitten wurde. Auch in Birkenwerder wurden die Arbeiten wegen der Schleichwege durch kleine Straße teils mit Sorge gesehen.

Die Arbeiten an der L171 dauern nach der Einhängung der Teile noch an, beispielsweise müssen Geländer angebracht werden. Deshalb bleibt die Straße in den kommenden Wochen noch gesperrt. Sobald diese Strecke wieder frei ist, nimmt schon die nächste Baustelle ihren Anfang: die Bundesstraße 96a in Birkenwerder wird zwischen Bahnhof und Ortsausgang in Richtung Bergfelde unter Vollsperrung ausgebaut.