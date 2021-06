Letzter Platz beim ÖPNV.“ So lautet das Fazit für Oberhavel, das die Grünen-Landtagsabgeordneten Heiner Klemp und Clemens Rostock aus Zahlen des Infrastrukturministeriums zum ÖPNV-Angebot in Brandenburg ziehen. Die Abgeordneten aus Oranienburg und Hennigsdorf berechnen das Leistungsangebot in ...