Nach gemeinsam mit der Polizei in Bussen durchgeführten Kontrollen in Oranienburg, Hennigsdorf und Gransee zieht die Oberhavel Verkehrsgesellschaft ein positives Fazit. Die meisten Fahrgäste würden sich an die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes halten, sagte OVG-Geschäftsführer Holger...