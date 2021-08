Es war ein ehrgeiziges Projekt, doch der Anbau an die Schule in Vehlefanz ist fertig. Pünktlich zum Schulbeginn am Montag stehen den Schülern und Pädagogen an der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule zusätzlich zwölf neue Klassenräume, sechs Teilungsräume, ein weiteres Lehrerzimmer, eine Schulstation sowie neue Sanitärräume zur Verfügung.

Auch einen Aufzug gibt es nun. „Beste Bedingungen für Schüler und Lehrer, um in das neue Schuljahr zu...