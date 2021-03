Seit Dienstag, 23. März, und für 14 Tage gelten in Oberhavel weitere Einschränkungen. So musste der Einzelhandel wieder von „Click & Meet“ auf „Click & Collect“ umstellen. Die Auswirkungen werden noch einige Zeit auf sich warten lassen. Am Dienstag vermeldete die Kreisverwaltung 25 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle innerhalb von 24 Stunden.

Corona in Oberhavel Oberhavel zieht die Notbremse sofort – Lockerungen werden zurückgenommen Oranienburg Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Oberhavel unterliegt weiter Schwankungen auf sehr hohem Niveau. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 147,9 (Vortag: 156,8). Bisher sind im Landkreis insgesamt 6.438 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Seit Pandemie-Beginn sind 227 Menschen an oder infolge einer Infektion gestorben, zuletzt eine 77-jährige Frau aus dem Mühlenbecker Land und eine 92- jährige Oranienburgerin.

Unter den Neuinfektionen sind vier Kinder und drei Betreuende aus dem Kinderhof Buberow in Gransee. Dort werden betreut Kinder und Jugendliche betreut, die in krisenhafte familiäre Situationen geraten sind. Das Gesundheitsamt hat für mehrere Wohngruppen eine häusliche Quarantäne angeordnet.

Die Gesamtzahlen für Oberhavel

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder: 224 (+2), Fürstenberg/Havel: 232 (+5), Glienicke/Nordbahn: 319 (+0), Gransee: 248 (+0), Großwoltersdorf: 33 (+1), Hennigsdorf: 852 (+0), Hohen Neuendorf: 787 (+8), Kremmen: 185 (+0), Leegebruch: 212 (+0), Liebenwalde: 100 (+4), Löwenberger Land: 240 (+0), Mühlenbecker Land: 427 (+2), Oberkrämer: 363 (+3), Oranienburg: 1.303 (+7), Schönermark: 18 (+0), Sonnenberg: 23 (+0), Stechlin: 46 (+0), Velten: 378 (+1), Zehdenick: 466 (+0), ohne Angabe des Wohnortes: 1.