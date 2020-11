Über das Wochenende kamen in Oberhavel 77 Neuinfektionen hinzu. Aktuell gibt es im Landkreis 348 bestätigte Coronavirus-Infektionen. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 78,4. Zudem gibt es eine neue Abstrichstelle in Gransee.Unter den Neuinfektionen...