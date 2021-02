Auch in Oberhavel wurden mittlerweile britische und südafrikanische Virusmutationen des Coronavirus nachgewiesen. Unterdessen sind mittlerweile 107 Personen im Landkreis an oder infolge einer Coronainfektion verstorben. Dies bestätigte die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag. © Foto: Daniel Cole/dpa