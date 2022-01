Rund 20.000 Euro Schaden sind das Resultat eines Einbruchs in das Corona-Testzentrum in Lehnitz am Mühlenbecker Weg, der sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 11.20 Uhr ereignet hat.

Über den Einbruch wurde die Polizei durch die Johanniter als Betreiber des Testzentrums informiert. Nach ers...