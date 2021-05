Traditionell sind die Strandbäder am Rahmersee in Zühlsdorf und am Kiessee in Schildow seit 1. Mai geöffnet. Doch die Corona-Pandemie ließ dieses Jahr Anfang des angeblichen Wonnemonats Mai das Anbaden nicht zu. Aber jetzt gibt es eine Perspektive für die privaten Strandbadbetreiber. Kommenden ...