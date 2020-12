Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel liegt mit Datum von Mittwoch, 9. Dezember, bei 101,9. das teilte die Kreisverwaltung mit. Vor genau einer Woche hatte er 145 betragen - Oberhavel-Höchstwert seit Beginn der Pandemie im Frühjahr.

508 registrierte Corona-Fälle

Seit Dienstag wurden 32 neue Fälle registriert. Damit gibt es aktuell 508 bestätigte Fälle in der Region. Derzeit befinden sich 493 Personen in häuslicher Quarantäne, 15 Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Fälle verteilen sich wie folgt: Birkenwerder (18), Glienicke/Nordbahn (36), Gransee und Gemeinden (16), Hennigsdorf (74), Hohen Neuendorf (82), Kremmen (11), Leegebruch (22), Liebenwalde (1), Löwenberger Land (19), Mühlenbecker Land (47), Oberkrämer (43), Oranienburg (98), Velten (12) und Zehdenick (27).

Sechs Klassen aus Mühlenbeck isoliert

Weitere Fälle sind in Gemeinschaftseinrichtungen registriert worden. An der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Gesamtschule hat sich die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen auf 14 erhöht. Betroffen sind nunmehr eine Lehrkraft und 13 Kinder. Sechs Klassen befinden sich in Quarantäne.

90-Jährige verstorben

23 Personen sind in Oberhavel seit Beginn der Pandemie an oder infolge einer Infektion verstorben. Zuletzt verstarb eine 90-jährige Hohen Neuendorferin, die zuvor stationär behandelt worden war.

