Auch in der Stadt Liebenwalde wird eine Schnelltestzentrum eingerichtet. Wie Bürgermeister Jörn Lehmann am Freitag mitteilt, habe die Stadt am 14. April die Genehmigung erhalten, ab Dienstag, 20. April, ein kommunales Angebot für Bürgertestungen zu eröffnen. „Damit soll den Bürgern von Liebenwalde vor Ort die Möglichkeit eröffnet werden, sich einmal pro Woche einem kostenlosen Corona-Schnelltest zu unterziehen“, so Lehmann.