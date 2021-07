In Oberhavel steigt die Inzidenz an. Innerhalb eines Tages ist sie von 4,2 auf 11,7 gesprungen. Es gab 13 Neuinfektionen. Liegt es an den Ferien? Wie verbreitet sich die Delta-Variante im Kreis? Setzt eine Impfmüdigkeit ein? Sollte es deshalb Anreize für Impfungen geben? Müssen wir uns für ein...