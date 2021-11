Der Landkreis bricht einen weiteren traurigen Rekord. Mit 513 lag die Inzidenz am Mittwoch (24. November) so hoch wie nie seit Pandemie-Beginn. Innerhalb von einer Woche kamen laut Robert-Koch-Institut 1099 Corona-Fälle hinzu, allein in den vergangenen 24 Stunden registrierte das Gesundheit...