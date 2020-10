Aus der Kita „Sonnenschein“ in Glienicke/Nordbahn ist am Freitag, 16. Oktober, ein positiver Corona-Fall bei einem Kind gemeldet worden. Das teilte Gemeindesprecher Arne Färber am Freitag mit.Kinder in QuarantäneAufgrund des positiven Testergebnisses habe die Kita-Leitung vorsorglich sowohl...