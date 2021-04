Der Inzidenzwert für Oberhavel lag am Freitag, 30. April, bei 87,7 (Vortag: 89,2) und damit am zweiten Tag infolge unter der kritischen 100er-Marke. Das Gesundheitsamt in Oranienburg registrierte innerhalb von 24 Stunden 47 Neuinfektionen. Am Vortag waren es 21