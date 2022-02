Am Dienstag (8. Februar) hat die Inzidenz in Oberhavel erstmals die 2000er-Marke überschritten. Sie lag laut Robert Koch-Institut bei 2041,2. Es ist hinter der Uckermark (2427) die höchste Inzidenz in Brandenburg. Der landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungswert liegt bei 5,35 (die Corona-Ampe...