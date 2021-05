Wer zu Pfingsten einen Ausflug nach Kremmen und seine Umgebung plant, kann aufatmen. Er muss sich keine Sorgen um einen aktuellen Coronatest machen, denn das kann in Kremmen erledigen werden. Die Firma Medica-OHV, die das Testzentrum in der Stadtparkhalle betreibt, wird vor Ort sein. Am Freitag ist ...