Kinder, die sich selbst verletzen, Angst, Gewalt, Sucht: Seit 15 Jahren ist Mandy Böckenhauer Schulsozialarbeiterin an der Libertasschule in Löwenberg. Jetzt wechselt sie nach Hennigsdorf. Sie kennt die Sorgen und Ängste der Schülerinnen und Schüler. So sah es vor 15 Jahren aus, so sieht es heute aus.