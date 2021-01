Während sich die Hauptstadt und die anderen Landkreise Brandenburgs beim Inzidenzwert im roten Bereich bewegten, wurde in Oberhavel noch in der Mitte der zurückliegenden Woche ein Wert deutlich unter der wichtigen Marke von 200 vermeldet. Ende der Woche änderte sich die Lage. Am Samstagabend gab die Kreisverwaltung dann die Überschreitung der 200er-Inzidenz bekannt.

Öffentliche Bekanntmachung der Verwaltung

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Oberhavel lag mit Datum von Samstag bei 210,4, wie es das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit Brandenburg bereits am Nachmittag vermeldet hatte. In der Mitteilung der Kreisverwaltung heißt es: „Aufgrund der Überschreitung des Inzidenzwertes von 200 Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage hat der Landkreis Oberhavel gemäß den Vorgaben der aktuellen Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg eine Öffentliche Bekanntmachung veröffentlicht.“

15-Kilometer-Radius zu beachten

Corona in Brandenburg 15-Kilometer-Regel sorgt für Kritik in Brandenburg und Berlin – was bedeutet die Regel genau? Potsdam Aus dieser geht hervor, dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum zur Ausübung von Sport nach Maßgabe sowie zur Bewegung an der frischen Luft ist Einwohnerinnen und Einwohnern Oberhavels nur bis zu einem Umkreis von 15 Kilometern der Landkreisgrenze gestattet ist. Zudem seien Versammlungen im Landkreis Oberhavel grundsätzlich untersagt.

Die Regelungen gelten ab dem Tag der Bekanntgabe. Eine Unterschreitung des Inzidenz-Wertes innerhalb eines Gesamtzeitraums von fünf Tagen ist unbeachtlich.

Die Bekanntmachung ist im Wortlaut auf der Homepage des Landkreises nachzulesen.

Mehr zu Corona und den Folgen in Berlin und Brandenburg lesen Sie auf unserer Themenseite.