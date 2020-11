Am Donnerstag, 5. November, wurden in Oberhavel insgesamt 188 Corona-Infektionen gezählt. Das Gesundheitsamt registrierte innerhalb von 24 Stunden elf neue Fälle. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 75,2 (Vortag: 65,3). Zudem hat sich ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Bärenklau mit dem Coronavirus infiziert.

Von den 188 Infizierten befinden sich laut Kreisverwaltung 182 Personen in häuslicher Quarantäne, sechs Personen müssen stationär behandelt werden. Die bestehenden Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen: Birkenwerder (5), Fürstenberg/Havel (5), Glienicke/Nordbahn (8), Gransee und Gemeinden (6), Hennigsdorf (25), Hohen Neuendorf (36), Kremmen (3), Leegebruch (4), Löwenberger Land (8), Mühlenbecker Land (14), Oberkrämer (18), Oranienburg (36), Velten (6) und Zehdenick (14).

Geflüchteter in Bärenklau infiziert

Unter den Neuinfektionen befindet sich ein Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Bärenklau. „Der Bewohner wurde an einem separaten Standort häuslich isoliert“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Derzeit würden durch das Gesundheitsamt die direkten Kontaktpersonen ermittelt. „Diese werden durch das Gesundheitsamt informiert.“ Im Frühjahr gab es mehrere Corona-Infektionen in der Gemeinschaftsunterkunft in Stolpe-Süd.

Gesamtzahlen für Oberhavel

Die Gesamtzahl der COVID19-Fälle seit Beginn der Pandemie verteilt sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Birkenwerder (28), Fürstenberg/Havel (7), Glienicke/Nordbahn (50), Amt Gransee und Gemeinden (19), Hennigsdorf (201), Hohen Neuendorf (119), Kremmen (16), Leegebruch (17), Liebenwalde (8), Löwenberger Land (27), Mühlenbecker Land (51), Oberkrämer (48), Oranienburg (153), Velten (31) und Zehdenick (34). Zehn Personen sind an oder infolge einer Infektion verstorben.

