Seit Montag läuft auf TVNOW die Datingshow „Prince Charming“. Im Free TV sind die neun Folgen, in denen 20 Männer um den „Prinzen“ Alexander Schäfer buhlen, ab dem 26. Oktober zu sehen. Einer der Kandidaten ist der in Mühlenbeck aufgewachsene Adrian Saraç. Der 25-Jährige hat dabei eine klare Botschaft.

Harte Schale, weicher Kern

Er wirkt wie die schwule Variante des polynesischen Halbgottes Maui aus dem Animationsfilm „Vaiana“: Harte Schale mit massiven Muskelbergen und Tattoos, weicher Kern voller Empathie. Ein Mitbewerber beschrieb ihn passend als Dwayne „The Rock“ Johnson mit Lillifee-Herz. Nach der ersten Folge sagt Adrian (da Du wird angeboten und angenommen): „Mich haben sie eins zu eins abgebildet.“ Er fühlt sich zumindest im Auftakt authentisch dargestellt.

Selbstoptimierung und Körperkult

Eigentlich hätte er schon zum Cast der ersten Staffel gehört, die im vorigen Jahr lief. Aber die Liebe kam dazwischen. „Ich habe mich fürs Herz und gegen die Show entschieden“, sagt er. Visuell hätte ihn der „Prinz“ Nicolas Puschmann auch nicht zwingend angesprochen. „Aber er hat wahnsinnig viel Ausstrahlung und Charisma, das hätte mich dann schon angezogen.“ Die aktuelle Staffel wurde im August über mehrere Wochen auf Kreta gedreht. Wie weit es Adrian schafft, darf er natürlich noch nicht verraten.

Aussehen bei Partnerwahl „zweitrangig“

RTL zitiert ihn mit den Worten: „Im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass Aussehen für mich sehr zweitrangig geworden ist.“ Wie passt das mit seiner Selbstoptimierung zusammen? „Das Zitat war auf meine Partnerwahl bezogen, da habe ich optisch keine riesigen Ansprüche.“ Der Partner müsse nicht so viel auf der Bank stemmen können wie er selbst. „Aber ich bin schon wahnsinnig eitel und betreibe extremen Körperkult“, gibt er zu. „Das definiert mich aber nur physisch und sagt nichts über meine anderen Facetten aus.“

Gebürtig kommt Adrian mit einer Schwäche fürs Bodybuilding und das Pokémon Glumanda aus Berlin. „Als ich zehn war, sind meine Eltern nach Mühlenbeck gezogen. Im Wedding hatten sie immer Angst um mich.“ Brandenburg sei anders gewesen. „In Berlin musste ich um 18 Uhr zu Hause sein, weil meinen Eltern die Gegend nicht geheuer war. In Mühlenbeck konnte ich bis 22 Uhr im Dorf unterwegs sein mit Freunden.“ Er sei behütet aufgewachsen. „Ich liebe Mühlenbeck, hatte dort eine tolle Kindheit.“ Seinen Eltern ist er dankbar für dieses Schritt, raus aus der Großstadt und rein ins Dorfleben. „Als Halbtürke war ich in Berlin der Deutsche, in Mühlenbeck dafür der Ausländer.“

Produzent entdeckt ihn im Einkaufscenter

Probleme habe es deshalb kaum gegeben. Zumindest in der Käthe-Kollwitz-Grundschule nicht. Auf der Oberschule sah die Situation anders aus. „Kinder sind direkt und unverblümt“, sagt er heute. „Die ersten beiden Jahre waren alles andere als einfach.“ Abschluss und später Abitur seien dann wieder unproblematisch verlaufen. Adrian war in der Musicalgruppe Glienicke aktiv, hatte mehrere Auftritte. Bei einer kleinen Castingshow in einem Einkaufscenter entdeckte ihn ein Produzent. Ein Song entstand, er meldete ein Kleingewerbe an. „Irgendwann fehlte dann aber durch das Abi und das Studium die Zeit für die Musik.“

Youtube „Prince Charming“ startete am Montag auf TVNOW.

Adrian studiert in Berlin Deutsch und Biologie auf Lehramt. Er spricht eloquent, gibt sich diplomatisch und verständig. Er ist stolz, Teil eines queeren Datingformats zu sein. „Ich kann mit meinem Multikulti-Hintergrund eine Nische abdecken.“ Der angehende Lehrer hat einen türkischen Vater. „Ich sehe viele schwule Türken, die sich aufgrund ihrer Sexualität in den Schlaf weinen, weil sie sich keinem anvertrauen können und abgeschirmt ein Doppelleben führen. Das zerreißt mir das Herz.“

Mutmacher für schwule Männer mit türkischen Wurzeln

Er will zu mehr Selbstakzeptanz aufrufen. „Wir leben im Jahr 2020 in Deutschland und es ist immer noch ein Problem, weil es so wenig thematisiert wird.“ Sein Schritt an die Öffentlichkeit soll deshalb auch als Statement und Mutmacher verstanden werden. Denn: Sexualität ist politisch, solange es Diskriminierung und Scham, Angst und Ausgrenzung gibt. „Ich will gewisse Gruppen adressieren und ihnen zeigen, dass man es schaffen kann, als geouteter homosexueller Mann mit türkischen Wurzeln ein gutes Leben zu führen.“

Er selbst ist den „klassischen Weg“ gegangen. „Ich wollte es lange nicht wahrhaben, dass ich schwul bin, habe es verdrängt.“ Mit einer Freundin führte er eine dreijährige Beziehung. „Auch sexuell hat das gut funktioniert. Aber ich habe mich oft gefragt: War’s das jetzt, fühlt sich so Liebe an?“ Die Antwort schlich leise, aber eindringlich ins Bewusstsein: Nein, da ist mehr.

Offen schwul im TV - neue Karrierechance?

„Erst bei meinem ersten Freund habe ich dann gewusst, was er heißt, verliebt zu sein. Da konnte ich es nicht länger verdrängen, musste mich frei machen.“ Einzelpersonen vertraute er sich an, postete für einen „charmanten Übergang“ Bilder, Videos und Zitate, die auf sein queeres Selbst hinwiesen. „Ich wollte nichts mehr in mich reinfressen und im Verborgenen leben.“ Mittlerweile ist er offen schwul und bei allen geoutet.

Höhere Ziele als Klicks auf Instagram

Bietet die „Prince Charming“-Teilnahme eine Karrierechance abseits der Lehrerlaufbahn? Vielleicht. Natürlich erhoffe es sich etwas Fame. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die Bestätigung und die Aufmerksamkeit gefallen mir nicht.“ Aber er will mehr erreichen als Klicks auf seine leicht bekleideten Bilder auf Instagram. „Ich sehe mich nicht als Influencer, sondern lieber als Sinnfluencer.“ Queere Sichtbarkeit, nicht nur für türkische Männer, ist sein Thema. Ein kleiner Traum, der auch ohne „Prinz“ möglich ist: „Ich würde gern als erster queerer Mann auf dem Cover einer Fitnesszeitschrift erscheinen.“