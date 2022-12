Einen Großteil seines Arbeitslebens hat Johannes Schiebe beim VEB Infrarot in Oranienburg verbracht. Die Erinnerung an seinen einstigen Arbeitgeber, der zu den größten der Kreisstadt gehörte, blieb erhalten – und soll aus seiner Sicht wieder mehr in das Bewusstsein aller Oranienburger. Schiebe...