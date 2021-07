Im Gedenken an die Maueropfer wurde hier eine Blume in eine im Wald bei Bergfelde gefundene Dornenmatte, einen sogenannten Stalinrasen, gesteckt. Am 13. August findet in dem Hohen Neuendorfer Ortsteil die zentrale Gedenkveranstaltung statt. Dort soll es dann ein bewegliches Denkmal geben. © Foto: Heike Weißapfel