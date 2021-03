Die 264 Neubauwohnungen am, Speicher in Oranienburg sind weitgehend fertig. Im zweiten Bauabschnitt beginnt im Juni die Vermietung. 70 Prozent der fertiggestellten Wohnungen sind schon bezogen, teilt der Eigentümer, die Hamburger TAS-Immobilien-Gesellschaft mit. Inzwischen beschäftigt sich Geschäftsführer Marcus Schwarz wieder mit dem Denkmal, das die weißen Neubauriegel überragt. Am Wochenende bekam Schwarz eine E-Mail von Thomas Ney. Der Stadtverordnete der Piraten ist Initiator der Online-Petition „Rettet den Speicher!“. Seit Dezember haben innerhalb von drei Monaten 1650 Personen die Petition unterzeichnet, darunter 1093 Oranienburgerinnen und Oranienburger. Ney lud Schwarz zur Übergabe der Unterschriften vor dem Speicher ein.

„Das Ergebnis Ihrer Petition nehmen wir mit Verantwortung zur Kenntnis", schrieb Marcus Schwarz am Montag in seiner Antwort an Thomas Ney. Er sehe die Petition aber auch als einen Auftrag für die politischen handelnden Personen, „wieder zu sachorientierten und konstruktiven Gesprächen zurückzukehren". Schwarz blickt zurück auf die bisherige Auseinandersetzung und gibt damit die Verwantwortung für den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, das sich im Besitz der TAS befindet, auch an die Stadt.

„In zwei Sondersitzungen der Stadtverordnetenversammlung zu der Wirtschaftlichkeit der Speichersanierung wurden an uns zwar verbalisierte Meinungsbilder und Erwartungen der Abgeordneten herangetragen, leider aber keine sach- und rechtsorientierte Bewertung und Lösungsansätze diskutiert“, kritisiert Schwarz. Die Denkmalschutzbehörde des Kreises hatte den Antrag auf Abriss abgelehnt. Die TAS reichte dagegen am 31. August 2020 Widerspruch ein, sie hält die Ablehnung für rechtswidrig. Ein Termin für eine erste mündliche Verhandlung sei noch nicht vom Gericht benannt worden, teilte Schwarz mit und fügte hinzu: „Selbstverständlich sind wir an der Bearbeitung von Alternativszenarios für den Speicher, auch unter Erhaltungsaspekten, dran.“

Die TAS bedauere den „Prozesss" um den alten Getreidespeicher, der das gesamte Wohnungsbauvauvorhaben belaste, sagte Schwarz. „Wir haben uns lange bemüht, mit der Politik und den zuständigen Fachämtern eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten – leider ohne Erfolg", so Schwarz. Die TAS stehe weiterhin für Gespräche zur Verfügung. Den eingeschlagenen Weg wolle die TAS aber „nicht ohne gute Gründe" verlassen. Schwarz versicherte, es würden „alternative Möglichkeiten" zum Abriss geprüft.

Weil die TAS an den Abrissplänen festhält und sich nicht allein für die Entwicklung verantwortlich fühlt, will ihr Geschäftsführer Marcus Schwarz auch die Unterschriftensammlung nicht – wie von Ney gewünscht – vor dem alten Speicher entgegennehmen. Er lud Thomas Ney jedoch zum Gespräch ein.

Thomas Ney betont, dass Vertreter ganz unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche die Petition zum Erhalt des Speichers unterzeichnet hätten, darunter Bürgermeister Alexander Laesicke, Vertreter der Stadtverordntenversammlung und deren Vorsitzender Dirk Blettermann (SPD), des Kreistags, des Landtags und des Bundestags, Vertreter der Kirchen, Historiker, Architekten, Vertreter aus Sport, Bildung und Kultur sowie Bewohner der neuen TAS-Wohnungen am Speicher. In 500 Kommentaren hätten die Unterzeichnenden ausgedrückt, warum sie sich für den Erhalt aussprechen.

Ney verweist mit dem Text zur Petition auf die Verantwortung, die die TAS mit dem Erwerb des Speichers für das denkmalgeschützte Bauwerk eingegangen sei. „Daher fordern wir Sie auf, dieser gerecht zu werden und alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Bestand des Speichergebäudes langfristig zu sichern“, sagt Ney und fordert, die Klage auf Abrissgenehmigung zurückzuziehen und stattdessen in konstruktive Gespräche mit der Stadt zum Erhalt des Denkmals einzutreten.