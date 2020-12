Die Petition zum Erhalt des Oranienburger Speichers hat bereits am Samstagmittag die Zahl von rund 350 Unterzeichnern (davon über 250 aus Oranienburg) erreicht. Das teilte Initiator Thomas Ney mit. „Ich wusste zwar, dass das Thema Speicher viele Menschen in unserer Stadt bewegt. Dass aber in so k...