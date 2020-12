Die Petition zum Erhalt des Oranienburger Kornspeichers des Stadtverordneten Thomas Ney (Piraten) hat auch Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) unterzeichnet.

Laesicke erklärte dazu am Freitag: „Die Absicht des Bauunternehmens TAS, den historischen Speicher abzureißen, hat in mir Betroffenheit und Unverständnis ausgelöst. Als die Investoren das Filetgrundstück in der Stadt erworben hatten, haben sie damit auch Verantwortung für den denkmalgeschützten und sogar stadtbildprägenden Speicher übernommen. Es kann nicht sein, dass Gewinne privatisiert, Lasten aber auf die Allgemeinheit umgewälzt werden.“