12.08.2021, Bayern, München: Die Anzeigetafel in der Haupthalle des Münchner Hauptbahnhof während des bundesweiten 48-stündigen Streiks im Personenverkehr der Bahn und in der Bahn-Infrastruktur zeigt Zugausfälle an. Zu der Streikaktion hatte die Lokführergewerkschaft GDL ihre Mitglieder aufgerufen. Foto: Peter Kneffel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Foto: Peter Kneffel