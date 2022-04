Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr mit etwa 1,4 Milliarden Euro das Netz und die Bahnhöfe in Berlin und Brandenburg modernisieren. „Wir bauen so viel wie noch nie, ein echter Kraftakt“, hatte Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla Mitte Februar gesagt. 125 Kilometer Gleise, Weichen, 25 B...