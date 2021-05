Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag reichlich Beute gemacht. Sie haben nach Angaben der Polizei zwei wichtige Teile aus einem geparkten Auto ausgebaut. Das Fahrzeug stand nachts an der viel befahrenen Oranienburger Straße (B96) in Glienicke. Ob jemand etwas gesehen hat, ist noch unklar.

Bes...