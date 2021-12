Am hellichten Tag drangen Einbrecher am Sonnabend, 12. Dezember, in Birkenwerder in ein Einfamilienhaus in der Ludwig-Richter-Straße ein. Das teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mit. Demnach gelangten die Täter über ein Fenster im Obergeschoss in das Haus.

Täter durchwühlten die Räume

Um an das Fenster zu kommen, nutzten die Einbrecher eine Baustellenleiter, die sie auf dem Nachbargrundstück fanden. Im Haus durchwühlten sie die Räume und entwendeten dann Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Über die Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben.