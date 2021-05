Vier Männer haben am 14. Mai beim Aldi-Discounter in Mühlenbeck einen Einkaufswagen gefüllt und die Waren in diesem anschließend nicht bezahlt.

Ein Zeuge hat am Nachmittag beobachtet, wie vier ausländische Personen mit einem blauen Citroen C5 in der Hauptstraße in Mühlenbeck vor einem Zeitungs...