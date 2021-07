Ein BMW ist in der Nacht zu Mittwoch in der Lippestraße in Oranienburg gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Besitzer des Wagens den Diebstahl gegen 4.40 Uhr fest. Der geländegängige blaue BMW X5 hat das Kennzeichen OHV-LF 787. Zum ersten Mal 2014 zugelassen, gehe der Besitzer von einem Schaden von 50.000 Euro aus, so die Polizei.

Eine Fahndung nach dem Fahrzeug ist eingeleitet worden.