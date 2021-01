Wie schnell sich Gerüchte im Internet und speziell in den sozialen Netzwerken verbreiten, das musste der Germendorfer Tierpark-Chef Torsten Eichholz am Donnerstag zur Kenntnis nehmen – und zugleich viele Nachfragen beantworten.

Vor allem bei Facebook, aber auch in WhatsApp-Gruppen wurde behauptet, dass der Park in vier Wochen gänzlich schließen müsse. Auf Nachfrage des Oranienburger Generalanzeigers jedoch konnte Eichholz Entwarnung geben: „Wir haben zwar coronabedingt geschlossen. Aber an dem Gerücht ist absolut nichts dran und ich weiß auch nicht, wie es entstanden ist“, so der Tierpark-Chef. Im Gegenteil: er hoffe darauf, bald schon wieder die Tore für Gäste und Besucher öffnen zu können, sobald der Lockdown beendet sei.