Liebenwaldes Ortskern hat vieles: zum Beispiel das Rathaus, eine Apotheke, einen Bäcker, die Sparkasse, Ärzte. Doch was dem Ortszentrum fehlt, ist ein Magnet. Wer Lebensmittel für den täglichen Bedarf will, fährt nicht in den Ortskern, sondern etwas weiter zu Lidl oder Netto in die Hammerallee....