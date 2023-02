Es erinnert an den Blitz-Einbruch bei einem Berliner Juwelier am Ku‘damm im Januar 2019, oder den Blitz-Einruch im Januar 2021 in Bayern. Mit einem Auto rasen Diebe in ein Juwelier-Geschäft und bedienen sich. Gleiches ist am Sonntagfrüh in Hennigsdorf passiert.

Gegen fünf Uhr krachen am Sonntag unbekannte Täter mit einem silbernen Kleinwagen in das Juwelier-Geschäft im Ziel in Hennigsdorf am Postplatz. „Sie nehmen dabei Waren in unbekanntem Wert mit“, teilt auf Nachfrage, Polizeihauptkommissar Heiko Bettin von der Polizeiinspektion Oranienburg mit. Die Polizei setzte einen Fährtenhund ein. Von den Tätern fehlt allerdings bis jetzt jede Spur. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter mit Hochdruck. Mehr wollte die Polizei am Sonntag „aus ermittlungstaktischen Gründen“ allerdings nicht mitteilen.

Einbruch wird zufällig gefilmt

Deutlich mehr ist jedoch in einem Video zu sehen, dass im Internet auf Facebook kursiert. Dort hatte jemand den Blitz-Einbruch mit dem Handy gefilmt. Während eine Alarm-Sirene heult, ist zu sehen, wie der Wagen eher langsam ins Geschäft fährt und die Täter sich so Zutritt verschaffen. Wenig später sind drei dunkel gekleidete Menschen zu erkennen, die mit großen sackähnlichen Taschen den Juwelier verlassen und zu Fuß verschwinden.