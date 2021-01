Am frühen Sonntagabend haben Unbekannte ein Haus in Bergfelde aufgebrochen. Sie haben Bargeld und eine Münzsammlung gestohlen. Das berichtet Polizeisprecherin Christin Knospe am Montagmorgen.

Terrassentür aufgehebelt

Die Einbrecher sollen zwischen 16.30 und 18.45 Uhr die Terrassentür des Hauses in der Lindenallee aufgehebelt haben. Sie durchsuchten Knospe zufolge Räume und Schränke. Die Einbrecher verursachten einen Schaden – Diebesgut und die demolierte Terrassentür – von rund 1000 Euro, so Knospe.