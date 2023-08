Ein Großbrand in Hohen Neuendorf vernichtete im März 2021 eine Einkaufspassage. Auf dem Grundstück an der Backofenstraße hat sich bisher wenig getan. Das Unkraut sprießt. Die Kunden des angrenzenden Discounters haben sich längst an die Bauzäune gewöhnt. Warum liegt die Fläche immer noch bra...