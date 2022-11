Wer in Leegebruch einkaufen will, der findet im Ort alles, was er zum täglichen Leben braucht. Doch reicht das aus? Wir haben uns im Ort umgesehen, den Geschäften einen Besuch abgestattet und mit Einwohnern gesprochen, ob sie mit den Angeboten zufrieden sind und welche Wünsche sie haben.