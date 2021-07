Der Globus Baumarkt in Germendorf musste am Donnerstag (29. Juli) komplett evakuiert werden. Alle Kunden mussten gegen 11 Uhr den Markt verlassen. Vom Marktleiter gab es keine offiziellen Informationen. Die Pressestelle informierte erst am Folgetag über die Gründe.

Der Marke hätte „vorübergehend schließen“ müssen, hieß es. Der Hintergrund: „Bei Bauarbeiten wurden versehentlich tragende Teile der Gebäudehülle beschädigt.“ War de...