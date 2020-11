Aus Sicht der Fraktion Freie Wähler/Piraten hinkt die Stadt Oranienburg beim Thema E-Mobilität hinterher. Sie beantragt deshalb mehr Ladesäulen für E-Autos. Dazu soll auch geprüft werden, ob Ladepunkte auch unkompliziert an Laternen entstehen können. Und außerdem soll auch Bewohnern von Mehrfamilienhäuser ermöglicht werden, E-Autos vor der Haustür zu laden.

Im Finanzausschuss wurde das Anliegen am Donnerstag wohlwollend, der Antrag insgesamt aber auch kontrovers diskutiert. Über die Zahl der E-Autos, die heute schon in Oranienburg unterwegs sind, wurde dabei wahllos spekuliert.

Parkzeitbegrenzung aufheben

Zunächst sieht der Antrag eine Aufhebung der Vier-Stunden-Begrenzung fürs Parken an den Ladesäulen vor. Das sei auf dem Pendlerparkplatz an der Stralsunder Straße unpassend, weil Autos dort den ganzen Tag über abgestellt werden, sagte Antje Wendt (FWO) zur Begründung. Am Fischerplatz solle die Parkzeitbegrenzung dagegen auf 8 bis 18 Uhr begrenzt werden, damit Autos dort über Nacht geparkt und aufgeladen werden können. „Der Mangel an Ladesäulen sollte nicht durch unpraktische Zeitbegrenzungen kaschiert werden“, heißt es dazu im Antrag.

Einig waren sich die Ausschussmitglieder aber darin, dass auch die Bewohner von Mehrfamilienhäusern die Möglichkeit zum Laden ihrer E-Autos vor der Haustür bekommen sollen. Für Eigenheimbesitzer sei das ja kein Problem.

Ladesäulen für Sonnenhäuser

Und hier kamen schnell die Wohnblöcke der Woba ins Spiel. Allerdings herrschte während der Diskussion völlige Unklarheit darüber, auf welche Weise Ladestationen an den Woba-Häusern installiert werden könnten. Sein Einfluss bei der Woba sei begrenzt, sagte Holding-Geschäftsführer Alireza Assadi auf die Frage, ob Ladestationen in der Weißen Stadt angebracht werden könnten. Im Sonnenhaus in der Gartenstraße sind für die Mieter E-Ladesäulen mit Strom von Photovoltaikanlagen auf dem Dach geplant. In der Weißen Stadt wurden Photovoltaikanlagen mit negativem Ergebnis geprüft.

Herbe Kritik am Woba-Chef

Streaming Oranienburger Ausschusssitzungen ab sofort live im Internet Oranienburg Ralph Bujok (Linke) wollte dennoch wissen, ob denn der Woba-Chef anwesend sei, um Fragen zu beantworten. Wörtlich sagte Bujok: „Leider ist der Geschäftsführer der Woba wohl heute auch wieder nicht da. Oder ist er da? Dann könnten wir ihn fragen. Leider ist er oft nicht da, man kann ihn selten fragen.“ Die Bemerkung hatte fast Trump-Niveau, denn Bujok sagte das in dem Wissen, dass Woba-Chef Bernd Jarczewski in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen lange ausgefallen war. Und weil er als über 60-Jähriger zu den Corona-Risikopersonen zählt, kommt Jarczewski auch nicht zu den Ausschusssitzungen. Muss er auch nicht. Seit dieser Woche werden die Sitzungen zudem live im Internet übertragen, auch Abgeordnete schalteten sich deshalb von zu Hause zu.

„Ablenkungsmanöver mit Nebelkerzen“

Als es später im Finanzausschuss um die Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2018 ging, warf Daniel Langhoff (FDP) Ralph Bujok schließlich vor, erneut Nebelkerzen zu werfen, um von den eigentlichen Fragen abzulenken und die Diskussion in eine andere Richtung zu bringen. Dabei ging es um mögliche Konsequenzen für den Bürgermeister, sollte die Entlastung nicht erteilt werden. Der Finanzausschuss verweigerte die Zustimmung. Zum Haushaltsjahr 2018 gehörte die umstrittene Vergabe zur Holding-Vorbereitung an Assadis eigene Firma Spics. Betroffen davon ist auch die Amtszeit des Altbürgermeisters.

Neue Ladesäulen kommen 2021

Nach dem benannt sind die „Bürgermeistersäulen“ für E-Autos auf dem Fischerplatz. Assadi kündigte die Aufstellung weiterer Säulen auf dem Turm-Parkplatz im Januar oder Februar sowie zweier weiterer Säulen im Laufe des Jahres 2021 an.

„Wir wollen uns in Richtung grünes Stadtwerk entwickeln“, sagte Assadi. Auf dem Weg dorthin laufe derzeit die komplette Erneuerung der Blockheizkraftwerke für insgesamt sechs Millionen Euro. Der Umbau führe zu erheblichen CO2-Einsparungen.

Gemeinsame Gesellschaft geplant

Geplant sei zudem eine gemeinsame Erzeugungsgesellschaft für erneuerbare Energie der Stadtwerke und der Woba. Die Woba könne selbst nicht Strom ins Netz einbringen, weil sie sonst den Anspruch auf erweiterte Gewerbesteuerreduzierung verlieren würde, sagte Assadi. Dass es das notwendige Businessmodell noch nicht gibt, habe einen anderen Grund. „Wir sind in den letzten sechs Monaten leider mit anderen Themen beschäftigt gewesen“, sagte Assadi und meinte die Anfragen aus dem Holding-Untersuchungsausschuss. „Die kosten auch Managementressourcen. Das meine ich nicht bockig.“ Aber bei laufenden Anfragen und Vergangenheitsbewältigung fehle Zeit, nach vorne zu blicken.