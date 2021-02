In Oberhavel haben verschiedene Initiativen und Einwohner in einer online-Versammlung das Bündnis „#unteilbarOHV“ gegründet.

Plattform gegen Spaltung

„Das Bündnis möchte möglichst viele Menschen, Initiativen, gesellschaftlich Aktive unter dieser offenen Plattform vereinen, um der, durch die Pandemie noch verstärkten, sozialen Spaltung im Land wirkungsvoll entgegenzutreten“, teilte Thomas Hirth, Sprecher Oberhavel-Ablegers des bundesweit agierenden Bündnisses, mit.

Chancen ungleich verteilt

Die Chancen seien auch in Oberhavel nach wie vor ungleich verteilt, ob bei der Bildung, dem Wohnen oder der politischen Mitwirkung. „Die Unterschiede werden größer statt kleiner“, so Hirth in einer Presseerklärung.

„Wir möchten mit einem breiten Bündnis als Stimme wahrgenommen werden, die für soziale Gerechtigkeit, Offenheit und Toleranz eintritt. Für eine Gesellschaft des Miteinanders und des nachhaltigen Umgangs mit ihren Ressourcen; den sozialen und den natürlichen", sagte der Birkenwerderaner.

Wer das Bündnis unterstützen möchte, kann per E-Mail an info@unteilbar-oberhavel.de den Aufruf zu unterzeichnen.

Zu den Erstunterzeichnern gehen unter anderem der Borgsdorfer Landtagsabgeordnete Thomas von von Gizycki, mehrere Lokalpolitikerinnen und -politiker sowie Willkommensinitiativen aus der Region und der Verein Nordbahngemeinden mit Courage.