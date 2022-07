Soll an der Fichteallee Richtung Briese ein 800 Meter langer Radweg gebaut werden? Im Jahr 2018 war die Antwort unumwunden Ja. Doch Anfang des Jahres 2021 wurden alle Planungen gestoppt. Es hatte sich herausgestellt, dass nicht nur Menschen an der Fichteallee in Birkenwerder entlangradeln möchten, ...