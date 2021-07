Nach der Festnahme des Ex-Freundes der getöteten Bianca S. aus Oranienburg überschlagen sich die Spekulationen über ein mögliches Motiv für das Verbrechen. Die 26-Jährige war am 15. Juli verschwunden und am 19. Juli tot in einem alten Bunker im Wald in Friedrichsthal gefunden worden. Am Dienstag (27. Juli) kam es zur Festnahme. Die Mordkommission nahm den ehemaligen Lebensgefährten Kurt L. in seiner Wohnung in der Haller Straße fest. Zuvo...